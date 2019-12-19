В Перми мужчина пришел в отдел полиции и избил участкового металлической трубой

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-19T10:00:55+03:00

Пермяка отправили за решетку на 3 года

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Инцидент произошел в Кировском районе. Неизвестный пермяк, вооружившись металлической трубой, пришел в участковый пункт полиции и избил участкового. Сотруднику полиции мужчина нанес несколько ударов по голове, причинив серьезные травмы. Пермяка задержали, когда он попытался сбежать. В отношении него возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, ближайшие три года мужчина проведет в колонии общего режима. Его судили в Кировском районном суде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 27-летний парень вышел на свободу и сразу же изнасиловал женщину. Парень освободился из заключения, где отбывал наказание за тяжкое преступление, и ночью напал на местную жительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU