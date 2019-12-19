В Перми прошел кубок по робототехнике
На базе детского технопарка «Кванториум Фотоника» состоялся краевой новогодний кубок по робототехнике. В нем приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся школ Перми и Пермского края.
Организатором мероприятия выступил детский сад «Легополис». Соревнование проходило по двум направлениям. Дошколята приняли участие в направлении «Чертежник 2.0», они самостоятельно собирали робота-чертежника и программировали его на движение по заданной траектории. Школьники соревновались в направлении «EcoNet 14+» – это соревнования мобильных роботов, направленные на поиск решения актуальных экологических проблем с использованием современных информационных технологий и средств автоматизации.
По итогам соревнований в первом направлении призовые места получили команды детского сада «АртГрад» и детского сада №418. Во втором направлении призовые места заняли ученики гимназии №31 и школы «Мастерград».
ИСТОЧНИК KP.RU