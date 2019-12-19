В Перми прошел кубок по робототехнике

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-19T09:57:59+03:00

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На базе детского технопарка «Кванториум Фотоника» состоялся краевой новогодний кубок по робототехнике. В нем приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся школ Перми и Пермского края.

Организатором мероприятия выступил детский сад «Легополис». Соревнование проходило по двум направлениям. Дошколята приняли участие в направлении «Чертежник 2.0», они самостоятельно собирали робота-чертежника и программировали его на движение по заданной траектории. Школьники соревновались в направлении «EcoNet 14+» – это соревнования мобильных роботов, направленные на поиск решения актуальных экологических проблем с использованием современных информационных технологий и средств автоматизации.

По итогам соревнований в первом направлении призовые места получили команды детского сада «АртГрад» и детского сада №418. Во втором направлении призовые места заняли ученики гимназии №31 и школы «Мастерград».

ИСТОЧНИК KP.RU