СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-19T09:49:57+03:00

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В среду, 18 декабря, в 15:20 на трассе Пермь- Березники произошла авария, в результате которой один из участников чуть не вылетел в реку. Машина повисла на ограждении моста. Очевидцы ДТП сняли последствия аварии на видео.

chp_59 В результате ДТП на Чусовском мосту автомобиль едва не улетел в реку

В правоохранительных органах сообщили, что иномарка пошла на обгон, выехала на встречку и врезалась в другой автомобиль, который от удара отбросило на ограждение. Обе иномарки получили сильные механические повреждения.

В ДТП также пострадали 2-летний ребенок и водитель одной из иномарок. На месте работали сотрудники ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU