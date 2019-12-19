В Перми с высоты упал мужчина

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-19T09:30:00+03:00

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В Кировском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в Кировском районе из окна упал 52-летний местный житель. Мужчина получил серьезные травмы, но остался жив.

Пермяк упал с 4 этажа. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». Медики осмотрели пострадавшего и с травмами отправили в городскую клиническую больницу им. Гринберга.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина провалился под лед и утонул. На место ЧП выехали спасатели. В ста метрах от берега образовался провал, в который предположительно мог провалиться человек.

ИСТОЧНИК KP.RU