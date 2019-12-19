2019-12-19T09:20:02+03:00
Общество

В Перми в 2019 году обновили оборудование городской службы спасения

Теперь спасатели смогут своими силами проводить патрулирование и операции по спасению людей в любое время года
Лилия Абибулаева
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Деньги на новое снаряжение выделили из городского бюджета. Фото: администрация городаДеньги на новое снаряжение выделили из городского бюджета. Фото: администрация города
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Дмитрий Самойлов отметил, что в уходящем году значительно обновили материально-техническую базу Пермской городской службы спасения и Единой дежурно-диспетчерской службы.

Для спасателей приобрели судно на воздушной подушке, шестиместный катер, мотопомп, тепловые пушки, два вместительных модуля, автомобильные прицепы, а также недавно были куплены квадроциклы и снегоходы. Деньги на новое снаряжение выделили из городского бюджета.

С новым оборудованием спасатели могут проводить патрулирование и операции по спасению людей в любое время года.

- С момента создания Пермская городская служба спасения базируется в арендованном помещении. Считаю это недопустимым, поэтому принял решение, что на улице Ижевская, 25 будет создана своя база для постоянного размещения городской службы спасения и ЕДДС. Для этого по одному из зданий уже ведутся проектные работы на реконструкцию, по второму – проектные работы начнутся в следующем году, - отметил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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