Стали известны подробности ДТП в Прикамье, в котором погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:57 2019-12-19T07:57:59+03:00

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В Очерском районе Пермского края произошла смертельная авария. В массовом ДТП погибли два человека, еще двое пострадали.

В полиции рассказали подробности аварии. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в припаркованный на обочине грузовик «Мерседес Бенц» с полуприцепов. За «Ладой» ехал автомобиль «Хендай». Водитель пытался затормозить, но не успел и врезался в отечественную легковушку, а следом в «Хендай» въехал «Рено».

В результате аварии погибли две пассажирки «Лады Калины». 32-летняя и 52-летняя женщины скончались на месте от полученных травм.

Также в аварии пострадали водитель отечественной легковушки и водитель «Хендай». Им назначили амбулаторное лечение.

В отделе полиции Очера возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU