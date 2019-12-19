В Перми мужчина провалился под лед и утонул

СЕГОДНЯ 07:44 2019-12-19T07:44:29+03:00

В ста метрах от берега образовался провал, в который предположительно мог провалиться человек Фото: Василий Вахрин

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В Орджоникидзевском районе на Каме утонул мужчина. ЧП произошло во второй половине дня 17 декабря. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что пожилой мужчина провалился под лед.

На место ЧП выехали спасатели. В ста метрах от берега образовался провал, в который предположительно мог провалиться человек.

Через некоторое время информация подтвердилась - нашли тело погибшего. Им оказался пожилой житель Перми. Каким образом мужчина оказался на льду, неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в полынью провалился мужчина. Он держался за лед, но не мог выбраться. Подходить к мужчине было опасно, так как лед мог треснуть. Очевидцы вызвали спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU