2019-12-19T07:33:33+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова выступит на ледовом шоу в Перми

Вместе с олимпийской чемпионкой в столицу Прикамья приедут и другие звезды фигурного катания
Лилия Абибулаева
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Организатором шоу стала известный тренер чемпионов и призеров Олимпийских игр - Этери Тутберидзе Фото: Instagram Алины ЗагитовойОрганизатором шоу стала известный тренер чемпионов и призеров Олимпийских игр - Этери Тутберидзе Фото: Instagram Алины Загитовой
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Весной в Перми пройдет грандиозное ледовое шоу с участием звезд мирового фигурного катания. Организатором шоу стала известный тренер чемпионов и призеров Олимпийских игр - Этери Тутберидзе.

В ледовом шоу «Чемпионы на льду», которое пройдет в Перми 3 апреля во дворце спорта «Молот» примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, а также феноменальные фигуристки, прыгающие четвертные прыжки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Алёна Косторная, Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Камила Валиева, Даниил Самсонов.

Шоу анонсировала Алина Загитова в своем Instagram-аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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