2019-12-19T07:09:35+03:00
Происшествия

«Машину смяло, как консервную банку». В ДТП на трассе в Прикамье погибли два человека

Из-за аварии образовалась огромная пробка
Лилия Абибулаева
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Лбди стояли в пробке по несколько часов. Фото: Instagram @chp_59Лбди стояли в пробке по несколько часов. Фото: Instagram @chp_59
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В Пермском крае произошла страшная авария. Поздно вечером в Очерском районе легковушка врезалась в грузовик. Большегруз был припаркован на обочине.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в Очерском районе столкнулись четыре машины. В грузовик припаркованный на трассе врелась "Лада Калина". В легковушку следом еще две иномарки.

При столкновении поигибли пассажиры отечественной легковушки. На место ЧП выехали спасатели, чтобы извлечь, погибших из автомобиля, использовали специальные инструменты.

Из-за аварии образовалась огромная пробка. Люди жаловались, что были вынуждены стоять по несколько часов.

Подробности аварии пока не уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на трассе пострадали мать и 3-летний ребенок. В УГИБДД по Перми сообщили о том, что 54-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по улице Ласьвинская и, не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Хендай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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