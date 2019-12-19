«Машину смяло, как консервную банку». В ДТП на трассе в Прикамье погибли два человека
В Пермском крае произошла страшная авария. Поздно вечером в Очерском районе легковушка врезалась в грузовик. Большегруз был припаркован на обочине.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в Очерском районе столкнулись четыре машины. В грузовик припаркованный на трассе врелась "Лада Калина". В легковушку следом еще две иномарки.
При столкновении поигибли пассажиры отечественной легковушки. На место ЧП выехали спасатели, чтобы извлечь, погибших из автомобиля, использовали специальные инструменты.
Из-за аварии образовалась огромная пробка. Люди жаловались, что были вынуждены стоять по несколько часов.
Подробности аварии пока не уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на трассе пострадали мать и 3-летний ребенок. В УГИБДД по Перми сообщили о том, что 54-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по улице Ласьвинская и, не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Хендай».
ИСТОЧНИК KP.RU