В Прикамье ветинспекцию обязали организовать площадку для скотомогильника
В Добрянском районе Пермского края рядом с селом Перемское уже несколько лет существует скотомогильник. Территория кладбища не огорожена, а площадка, где оно находится, никому не принадлежит.
Из-за того, что долгое время никакие действия не принимались, состояние окружающей среды ухудшилось. Прокуратура Добрянки направила иск к государственной ветеринарной инспекции Прикамья. Организация обязана в течение трех месяцев решить проблему - обустроить скотомогильник.
Мотовилихинский районный суд Перми исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми врач «скорой помощи» получила компенсацию с пациентки за удар тазиком по голове.
ИСТОЧНИК KP.RU