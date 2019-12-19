В Прикамье ветинспекцию обязали организовать площадку для скотомогильника

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-19T06:40:20+03:00

Он находится в 500 метрах от населенного пункта

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В Добрянском районе Пермского края рядом с селом Перемское уже несколько лет существует скотомогильник. Территория кладбища не огорожена, а площадка, где оно находится, никому не принадлежит.

Из-за того, что долгое время никакие действия не принимались, состояние окружающей среды ухудшилось. Прокуратура Добрянки направила иск к государственной ветеринарной инспекции Прикамья. Организация обязана в течение трех месяцев решить проблему - обустроить скотомогильник.

Мотовилихинский районный суд Перми исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми врач «скорой помощи» получила компенсацию с пациентки за удар тазиком по голове.

ИСТОЧНИК KP.RU