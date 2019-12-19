«Молот-Прикамье» уступил московской «Звезде»

СЕГОДНЯ 06:24 2019-12-19T06:24:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 18 декабря, пермский «Молот» принимал московскую «Звезду». Пермяки уступили армейцам 3:5.

Матч начался плохо для медведей. За 5 минут москвичи забросили в ворота «Молота» сразу две шайбы.

Во втором периоде пермяки сравняли счет. Две шайбы подряд забросил Артем Прохоров. Игрок пермской команды Денис Скатов забросил еще одну шайбу. Но, несмотря на сопротивление игроков «Молота», матч выиграли армейцы, забросив еще три шайбы.

Главный тренер клуба Павел Десятков отметил, что ребята сражались и выкладывались, но большую часть матча играли в меньшинстве.

- Не считаю, что соперник играл намного чище, но, что имеем, то имеем. Надо было выстоять меньшинство и реализовывать моменты, которые были у нас. Плохое начало матча: 2 броска - 2 гола. Естественно это бьёт по психологии, но выправили игру и даже перетянули на свою сторону. Но вновь удаления, немного сломали нам игру и "накормили" нас очень сильно, - прокомментировал игру тренер «Молота». - Это нас не оправдывает, но ребята сегодня выкладывались, бились. Нужно забивать, а вратарям нужно ловить, без вратарей очень сложно выигрывать. Пять голов это очень много

ИСТОЧНИК KP.RU