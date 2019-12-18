2019-12-18T19:49:48+03:00
Общество

«От медицинского освидетельствования отказался». В ИГЖН прокомментировали лишение прав начальника инспекции

Александр Евсюков был на работе
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: ИГЖН Пермского краяФото: ИГЖН Пермского края
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В связи с информацией о лишении водительских прав начальника Инспекции государственного жилищного надзора по Пермскому краю Александра Евсюкова в ведомстве озвучили официальный комментарий по этой ситуации.

Так, по данным ИГЖН, 18 октября этого года в пятницу, около 9 часов вечера, во дворе многоквартирного дома по Комсомольскому проспекту, 3 в Перми произошел взрыв, в результате которого повреждения получил автомобиль Nissan.

- Начальник инспекции Александр Евсюков к тому времени находился дома с семьей, - рассказали в ИГЖН, - однако незамедлительно прибыл на место происшествия для оказания помощи правоохранительным органам и составления перечня жильцов, проживающих в доме. Александр Евсюков исполнял свои служебные обязанности в течение нескольких часов и возвратился домой только ночью около 01:00. По пути домой он был остановлен сотрудниками ДПС. От медицинского освидетельствования отказался. Факт езды в нетрезвом виде не установлен и не доказан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«От медицинского освидетельствования отказался». В ИГЖН прокомментировали лишение прав начальника инспекции
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