2019-12-18T19:36:01+03:00
Общество

В новогодние праздники по Перми пойдет трехсекционный трамвай

Он будет следовать по маршруту № 11
Екатерина ГАСПЕР
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Всего в Перми появятся девять новых трамваев.Всего в Перми появятся девять новых трамваев.Фото: Василий Вахрин
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Как сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, по маршруту № 11 пройдет трехсекционный трамвай, а по маршруту № 5 – односекционный «Львенок». В новых салонах будет современное оборудование – навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционеры. Вагоны низкопольные, подходят для маломобильных категорий пассажиров. В каждом вмещается как минимум 110 человек, а в трехсекционном – 250.

У новых трамваев будет интерактивное управление и наружная система видеоконтроля при посадке пассажиров, а также мониторинга дорожной ситуации.

Всего в Перми появятся девять новых трамваев – один трехсекционный и восемь односекционных. Часть из них уже доставили в город 15 декабря, остальные прибудут в следующем году.

В новогодние праздники в Перми изменится движение транспорта. 31 декабря расписание будет без изменений, как в будние дни. В ночь на 1 января с 01:00 до 04:00 в разные районы города отправятся 8 автобусов и 3 трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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