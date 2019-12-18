Пермяки могут купить новогоднюю елку в лесничествах за 21 рубль

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-18T17:03:05+03:00

В этом году на эспланаде - новая елочка! Фото: Василий Вахрин

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Как сообщают в городском управлении по экологии и природопользованию, жители Перми могут обратиться за покупкой ели в Пермское или Закамское участковые лесничества. Там со всеми желающими составят договор купли – продажи. Но есть ограничения – один человек сможет купить только два дерева.

Стоимость елочки будет зависеть от ее высоты. Так, дерево до 1 метра будет стоить 21 рубль, от 1 до 2 метров – 41 рубль, от 2 до 3 метров – 61 рубль, от 3 до 4 метров – 81 рубль, свыше 4 метров – 121 рубль.

- По действующему лесному законодательству на территории пермских городских лесов рубка деревьев, в том числе хвойных пород, запрещена, - отмечают в городской администрации. – В лесах проводятся регулярные обходы и объезды, чтобы пресекать незаконную вырубку, особенно, перед Новым годом. При перевозке хвойных деревьев необходимо иметь при себе документы, подтверждающие их легальное приобретение.

Пермяки, которые хотят купить елочку, могут обратиться в Пермское лесничество (село Култаево, ул. Романа Кашина, 81, телефоны 294-80-23 и 294-82-98) или в Закамское лесничество (ул. Маршала Рыбалко, 119, телефоны 284-04-31 и 284-04-42).

ИСТОЧНИК KP.RU