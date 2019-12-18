Пермские остановки будут ремонтировать специальные мобильные бригады
Как сообщает издание «Business Class», на заседании Пермской городской думы был рассмотрен вопрос контроля за содержанием остановок. Депутаты приняли изменения в сфере благоустройства и содержания остановочных комплексов. Так, с 1 января следующего года полномочия по содержанию и ремонту остановочных павильонов и скамеек будут переданы от районных администраций городскому департаменту транспорта.
Следить за состоянием остановок должны будут круглосуточно. Департамент транспорта будет убирать с комплексов несанкционированную рекламу, граффити, афиши, а также ремонтировать их после актов вандализма.
- Появятся специальные мобильные бригады, которые в случае необходимости подключатся к решению каких-либо срочных вопросов, - отметил депутат Пермской городской думы Сергей Ильин.
Кроме ремонта уже существующих остановок, в городе будут обустраивать новые павильоны и передислоцировать прежние.
ИСТОЧНИК KP.RU