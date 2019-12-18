Пермские остановки будут ремонтировать специальные мобильные бригады

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-18T16:47:46+03:00

Следить за ними будут даже ночью

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Как сообщает издание «Business Class», на заседании Пермской городской думы был рассмотрен вопрос контроля за содержанием остановок. Депутаты приняли изменения в сфере благоустройства и содержания остановочных комплексов. Так, с 1 января следующего года полномочия по содержанию и ремонту остановочных павильонов и скамеек будут переданы от районных администраций городскому департаменту транспорта.

Следить за состоянием остановок должны будут круглосуточно. Департамент транспорта будет убирать с комплексов несанкционированную рекламу, граффити, афиши, а также ремонтировать их после актов вандализма.

- Появятся специальные мобильные бригады, которые в случае необходимости подключатся к решению каких-либо срочных вопросов, - отметил депутат Пермской городской думы Сергей Ильин.

Кроме ремонта уже существующих остановок, в городе будут обустраивать новые павильоны и передислоцировать прежние.

ИСТОЧНИК KP.RU