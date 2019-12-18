ТОС «Вышка-2» стал победителем в номинации всероссийского конкурса «Лучшие практики ТОС»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-18T16:18:15+03:00

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В Москве прошел всероссийский конкурс «Лучшие практики ТОС». Награда была вручена ТОС «Вышка-2» за организацию ежегодного летнего центра досуга на базе ТОС для детей, находящихся в социально опасном положении.

Как рассказали в администрации Мотовилихинского района, ТОС ежегодно организует летнюю площадку для такой категории детей. Для них ТОС проводит различные тренинги и игры. Кроме того, в этом году для ребят были организованы экскурсии в питомники и посещение аттракционов. Для подростков 15-16 лет проводят курсы вождения на автомобиле и мотоцикле, включающие теоретическую часть и практику. Как отмечает Антонина Тухфятуллова, летняя занятость подростков направлена на снижение количества правонарушений.

ТОС «Вышка-2» работает по ряду направлений – общественный контроль и благоустройство, социальные и культурные проекты, общественная безопасность, планирование и развитие самоуправления. В микрорайоне проводят культурно-массовые мероприятия для жителей, организуются экскурсии для пенсионеров, компьютерные курсы. ТОС «Вышка-2» активно занимается трудоустройством детей (летняя занятость), а также участвует во многих конкурсах социальных проектов.

С каждым годом количество территориальных общественных самоуправлений и вовлеченных в его работу жителей становится больше. Еще 3 года назад в Перми было 104 ТОС, в 2018 году – 105 ТОС, в этом году – уже 107. Своей деятельностью они охватывают 79% населения.

Новым председателем Лиги председателей ТОС города Перми недавно был избран председатель ТОС «Пихтовая стрелка» Максим Волик, который пришел на смену Антонине Тухфятулловой. Он приступит к своим обязанностям с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU