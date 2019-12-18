Пермские школьники сразятся в умении вязать узлы и ориентироваться на местности

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-18T15:54:01+03:00

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19 декабря в 10:00 на базе спортивного комплекса школы №32 (улица Советская, 102а) пройдет спортивно-патриотическая игра «Безопасный мир». В ней примут участие команды 13 школ города.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, участников ожидает непростая дистанция: полоса препятствий, скоростная вязка узлов, определение азимута на объект, упражнения из комплекса ГТО. Также ребята проявят себя в умении оказывать первую помощь, надевать защитный костюм Л-1 и читать топографические знаки. По результатам всех испытаний команды, занявшие призовые места, получат дипломы и медали.

Игра проводится школой №32, а также Главным управлением МЧС России по Пермскому краю, спортивной школой олимпийского резерва «Киокушинкай», общественной организацией «Россоюзспас», колледжем олимпийского резерва Пермского края (региональный оператор по внедрению ВФСК ГТО в Пермском крае) при участии департамента образования администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU