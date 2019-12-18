В Перми пройдет благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро»

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-18T15:20:47+03:00

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С 26 декабря по 6 января в Перми пройдёт новогодний благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро». В программе – выставка пермских художников, онлайн-аукцион произведений искусства, выступления более 20 творческих проектов и многое другое. Все вырученные средства от его проведения будут перечислены на нужды подопечных фонда «Дедморозим».

Предаукционная выставка, на которой будут представлены все лоты, откроется 26 декабря в 18:30 в Центре городской культуры. Приобрести произведения искусства можно будет на благотворительной онлайн-площадке 1+1. Завершение аукциона 6 января в 00.00 станет финальной точкой всего фестиваля.

Музыкальная часть фестиваля пройдет с 3 по 5 января параллельно на нескольких площадках. Во второй раз пермские поэты проведут «Поэтическую елку», где каждый слушатель сможет сделать посильный вклад в общее дело. В заключительный день фестиваля актёры камерного театра «Новая драма» представят спектакль «Летели качели». К фестивалю также присоединились режиссеры Арсений Бехтерев и Ладомир Трунов, которые покажут экспериментальный фильм-концерт «Междуречью».

Партнерами благотворительного арт-фестиваля «Всякое добро» выступают фонд помощи детям «Дедморозим», Частная филармония «Триумф», Центр городской культуры, фонд «Новая коллекция», Творческое объединение «ПермКиноЛаб». Технический партнер – компания SOUND STAR.

ИСТОЧНИК KP.RU