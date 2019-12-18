Губернатор Прикамья подвел итоги года в прямом эфире в Instagram

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-18T14:21:31+03:00

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Во вторник, 17 декабря, губернатор Пермского края Максим Решетников подвёл итоги года в прямом эфире в Instagram и ответил на вопросы жителей региона, а также журналистов. Всего за общением губернатора с прикамцами следили более 5 тыс. человек, единовременно эфир смотрели более 1,1 тыс. зрителей.

Особый интерес традиционно в ходе конференции вызвали вопросы здравоохранения, борьбы с онкологическими заболеваниями, и в том числе, строительство нового онкоцентра. Глава Прикамья напомнил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в крае заработали 8 межрайонных центров, где начали консультировать пациентов из близлежащих территорий, а также проводить химиотерапию. 26 онкологов прошли переобучение. В крае начали функционировать 236 кабинетов ранней диагностики, обследование в которых за год прошли 180 тыс. Прикамцев.

Кроме того, в первом квартале следующего года в медсанчати №9 можно будет пройти современную и эффективную ПЭТ-диагностику, сейчас завершается лицензирование соответствующего оборудования. В феврале 2020 года в Краевом онкодиспансере будет установлено 2 новых линейных ускорителя. Это позволит дополнительно пролечить около 1,5 тыс. пациентов в следующем году.

Что касается самого онкоцентра, губернатор отметил, что работа на данный момент ведётся, определяются параметры будущего медучреждения. «Дал поручение Минздраву не затягивать с этим вопросом, чтобы в январе-феврале принять решение и уже пойти в проектирование этого объекта», - подчеркнул Максим Решетников.

Один из жителей Кунгура поинтересовался планируется в городе строительство скейт-парка. По словам губернатора, в ближайшее время из краевого бюджета в рамках программы «Мы выбираем спорт» будет направлено 3 млн рублей на строительство нового спортивного объекта в Кунгуре, такой же объём средств предусмотрен в бюджете муниципалитета.

Несколько вопросов в ходе конференции касались отопления в многоквартирных домах. По данным пользователей Instagram, температура воздуха в некоторых домах ниже нормы. В частности, это касается Перми и Березников. Губернатор Максим Решетников отметил, что в части территорий это может быть связано с изменением схемы теплоснабжения: «донастроивать» приходится каждый дом. Глава Прикамья подчеркнул, что о каждом случае необходимо сообщать в муниципалитет, ИГЖН, и поручил краевому министерству ЖКХ тщательно контролировать каждое сообщение.

Также в ходе общения с губернатором обсудили программы по поддержке молодых семей. Максим Решетников напомнил, что в следующем году по федеральной (35%) и краевой (10%) выплатам кратно увеличено финансирование. Общий объем средств на программу «Молодая семья» в 2020-м впервые превысит 1 млрд рублей, 385 млн рублей из которых - средства федерального бюджета. На данный момент в муниципалитетах уже идёт составление списков семей. При этом глава Прикамья отметил, что ряд территорий не предусмотрели свою часть финансирования или предусмотрели в недостаточном объёме. «В январе я у них спрошу, почему они этого не сделали», - подчеркнул глава Прикамья.

Ещё одним вопросом, который интересовал прикамцев, стала транспортная инфраструктура, в том числе, и состояние общественного транспорта в регионе. По словам главы Прикамья, транспортная реформа продолжается. По данным краевого минтранса, до конца 2022 года будет обновлён весь подвижной состав на межмуниципальном сообщении. В ходе эфира один из пользователей вопрос с остановками в Перми. Так, по его словам, на о. Гайва оба остановочных комплекса убрали, а новые взамен не поставили. Максим Решетников поручил главе города Перми Дмитрию Самойлову разобраться в ситуации, а также дать развёрнутый ответ в Instagram по ситуации с остановками в городе.

Всего в ходе эфира Максим Решетников ответил почти на 50 вопросов. Большая часть из них традиционно касалась вопросов образования, спортивной инфраструктуры, газификации в Прикамье, благоустройства, ситуации с дольщиками, дорожной отрасли и пр.

Полную версию прямого эфира можно посмотреть Instagram-TV в аккаунте @reshetnikovmg

ИСТОЧНИК KP.RU