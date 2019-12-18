В Прикамье 27-летний парень вышел на свободу и сразу же изнасиловал женщину

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-18T14:18:48+03:00

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В Пермском крае осудят 27-летнего жителя Верещагинского района. Парня обвиняют в изнасиловании.

Следователи выяснили, что преступление он совершил сразу же после освобождения из мест лишения свободы. Парень освободился из заключения, где отбывал наказание за тяжкое преступление, и ночью напал на местную жительницу. 43-летнюю женщину он избил и изнасиловал.

Молодого человека задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, материалы переданы в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ищут мужчину, который напал на женщину около ночного клуба. Она попала в больницу с переломом носа и черепно-мозговой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU