В Перми на трассе пострадали мать и 3-летний ребенок

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-18T13:29:00+03:00

С травмами мать и ее 3-летнего ребенка отправили в больницу. Фото: УГИБДД по Перми

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Утром в среду, 18 декабря, в Кировском районе Перми произошла авария, в результате которой пострадал маленький ребенок.

В УГИБДД по Перми сообщили о том, что 54-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по улице Ласьвинская и, не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Хендай».

В результате арии пострадали два пассажира иномарки. С травмами мать и ее 3-летнего ребенка отправили в больницу. Оказалось, что мальчика перевозили без специального кресла.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 3-летняя девочка получила травму в автобусе. Девочка упала, когда автобус резко затормозил.

ИСТОЧНИК KP.RU