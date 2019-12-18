"Оставили в подъезде вместе с запиской". Брошенная породистая собака нашла новый дом
На днях пермяки возмущались в социальных сетях - кто-то привязал в подъезде дома по улице Баранчинская исхудавшую таксу, оставил записку и ушел. В записке было написано: "Заберите собаку, у нас ребенок боится ее. Зовут: Макс".
- Как так можно? Это бесчеловечно, - возмущались пользователи сети. - Хоть бы новый дом таксе нашли.
Житель этого дома Иван М. решил на ночь приютить таксу. Макс оказался очень общительным и дружелюбным. Только очень худым. Так как у самого Ивана уже были кошки и мопс, он срочно начал искать бедняге новый дом. И уже спустя день Макса удалось пристроить.
- Всем спасибо за помощь, Макс нашел новых хозяев! - сообщил Иван радостную новость.
ИСТОЧНИК KP.RU