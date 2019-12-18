2019-12-18T13:53:36+03:00
Звезды

В Пермском цирке начинаются праздничные новогодние представления

В программе - дрессированные шимпанзе, еноты, носухи, кошки и собаки [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Пермский циркФото: Пермский цирк
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С 21 декабря в Пермском цирке начинаются праздничные новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Народный артист России Грант Ибрагимов представляет уникальный медвежий аттракцион, где его подопечные не только танцуют, жонглируют и играют в мяч: выполняемые медведем трюки на гироскутере по праву считаются новаторством в мире дрессуры.

Классика циркового искусства - номера «Свобода лошадей» и «Шимпанзе в ресторане» в исполнении четвероногих артистов под руководством звезды Российского цирка Мурада Хыдырова.

Одна из самых красивых артисток цирка, воздушная гимнастка Евгения Полусалова представит на суд зрителя зрелищный номер «Вьюга» в жанре корд-де-волан, а блистательные артисты, бесстрашные воздушные гимнасты под руководством Валерия Юрьева с номером «Экшен» будут летать под самым куполом цирка.

Очаровательные питомцы Ульяны и Филиппа Воробьевых - – заставят поверить в волшебство дрессуры и трюка.

А между номерами зрителей развлекает клоун Влад Богданов. Этот молодой парень - настоящий талант. Как только он выходит на манеж, улыбки на лицах растягиваются до ушей.

Пермский цирк,

Ул. Уральская, 112

21 декабря в 12.00, 16.00, 22 декабря в 15.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 15.00 (0+)

Билеты: 600 – 1600 руб., дети до 3 лет – бесплатно.

Справки по телефону: 8-800-500-7000

Новогодние представления в Пермском цирке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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