В Перми 3-летняя девочка получила травму в автобусе
Инцидент произошел 17 декабря
Малышка сидела рядом с мамой на пассажирской сидении.Фото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе произошло ЧП. При торможении в автобусе пострадала маленькая девочка.
В понедельник, 17 декабря, около 18:30 вечера водитель автобуса «Волгабас» резко затормозил при подъезде к остановке. В салоне упала 3-летняя девочка. Малышка сидела рядом с мамой на пассажирской сидении.
Девочку осмотрели врачи «скорой помощи» и рекомендовали амбулаторное лечение.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми легковушка сбила женщину. В результате аварии пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Ей назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU