Паблик «Пермь Активная» представит край на пресс-конференции Владимира Путина

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-18T12:32:54+03:00

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Паблик «Пермь Активная» получил аккредитацию от Пермского края на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Она состоится 19 декабря в Москве.

Медиа-менеджер и общественный деятель Ирина Форсюк, в чью соцмедиа-сеть входит «Пермь Активная», также будет представлять журналистское сообщество края на пресс-конференции.

- Соцмедиа с каждым годом играют все более важную роль в формировании информационного пространства, - считает Ирина Форсюк. - Приглашение пабликов на основные медиа-события в стране наравне с традиционными СМИ страны соответствует духу времени и интересам широкой аудитории, ничего удивительного в таких тенденциях для нас нет.

Напомним, что паблик «Пермь Активная» еще в 2011 году создал организатор мероприятий Артем Феоктистов. Сообщество представлено во всех крупных социальных сетях, а в 2018 году Роскомнадзор зарегистрировал его как официальное СМИ. Сейчас «Пермь Активная» не просто паблик, а целый проект, в рамках которого, например, проходят различные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU