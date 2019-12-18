В Прикамье мужчину осудят за изготовление маковой соломы
В Кунгуре расследуют уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в изготовлении маковой соломы в незначительном количестве.
Мужчину задержали с признаками наркотического опьянения в июле 2019 года. Полицейские решили осмотреть участок, где проживал задержанный. В бане полицейские нашли оборудования для изготовления маковой соломы. А также бутылку с готовым веществом.
Мужчина рассказал, что собирал дикорастущий мак и изготавливал из него наркотик для личного употребления. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU