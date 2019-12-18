Леруа Мерлен приглашает пермяков на свой второй День Рождения

СЕГОДНЯ 12:03 2019-12-18T12:03:58+03:00

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29 декабря строительный гипермаркет Леруа Мерлен отпразднует в Перми второй День Рождения. В честь этого события магазин ждет гостей с 12:00 на праздничную программу. Вас ждут конкурсы, мастер-классы по сервировке новогоднего стола и упаковке подарков, творческие мастер-классы, на которых вы сможете сделать украшения на елку, открытки своими руками, а также живая музыка и, конечно же, подарки. С подробной информацией можно ознакомиться в социальных сетях.