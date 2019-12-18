2019-12-18T12:02:57+03:00
Общество

В Перми врач «скорой помощи» получила компенсацию с пациентки за удар тазиком по голове

Суд частично удовлетворил требования медика
Лилия Абибулаева
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Ответчица была не согласна с решением судаОтветчица была не согласна с решением судаФото: Василий Вахрин
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- Женщина болела неделю, - рассказывает нам Татьяна, врач «скорой помощи» (имя изменено - прим.ред.). - Я спросила, обращалась ли она к врачу. Женщина взбесилась и накинулась на меня с тазиком.

Во вторник, 17 декабря, Мотовилихинский районный суд частично удовлетворил требования врача и назначил компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

ЧП произошло еще в июне. Врач «скорой» как обычно приехала на вызов, но пациентка повела себя неадекватно. Женщина жаловалась, что больна уже неделю и ей очень плохо, однако, после вопроса врача Татьяны: «Обращались ли вы больницу за эту неделю?», - женщина начала драться.

Фельдшер попытался сдержать буйную пациентку. Женщина продолжала кричать и пинать мужчину по ногам. У Татьяны случился приступ: повысилось давление, участилось сердцебиение. Пациентка, увидев, что врачу плохо, сначала не поверила, а потом испугалась.

Врач подала на буйную пациентку в суд. Перенесенные нравственные и физические страдания пострадавшая оценила в 50 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил требования и назначил 30 тысяч рублей компенсации.

Ответчица была не согласна. По ее мнению, она полностью искупила свою вину, когда заплатила штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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