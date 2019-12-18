Пермяки смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-18T11:23:21+03:00

Также у пермяков будет возможность прокатиться на «Льве» и на «Львенке». Фото: Архив "КП"

С 01:00 до 04:00 будут работать 8 автобусных и 3 трамвайных маршрутов

Изменить размер текста: A A

В Новогоднюю ночь проезд в пермском общественном транспорте будет бесплатный. Об этом сообщил Николай Уханов, министр транспорт Пермского края на заседании законодательного собрания.

Для удобства пермяков в новогоднюю ночь с 01:00 до 04:00 в Перми будут курсировать 8 автобусных маршрутов и 3 трамвайных в разные районы города. Всего на линию выйдут 45 автобусов и 15 трамваев. Трамваи: № 5, 7 и 11, автобусы: № 20, 53, следующие в направлении Кировского и Орджоникидзевского районов, № 10, 14, 50, 68 в Дзержинский, Мотовилихинский и Свердловский районы и автобусы № 32 и 77 в Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы.

Также у пермяков будет возможность прокатиться на «Льве» и на «Львенке».

ИСТОЧНИК KP.RU