В 2020 году начнется проектирование Северного железнодорожного обхода в Прикамье

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-18T10:56:42+03:00

Ранее сообщалось, что обход начнут проектировать только в 2021 году Фото: Василий Вахрин

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В Пермском краев 2020 году начнут проектировать Северный железнодорожный обход. Издание «Business Class» сообщает о том, что правительство Прикамья и представители Свердловской железной дороги одобрили концепцию и основные проектные решения по строительству обхода.

Ранее сообщалось, что обход начнут проектировать только в 2021 году, но было принять решение начать работы раньше. Планируется, что мост будет находиться вблизи места, где река Гайва впадает в Каму. Общая длина обхода – 4,65 км, в том числе мостовой переход – 2,4 км.

Напомним, ранее мы писали о том, что чтобы зазвать «Икею», в Прикамье готовы на экстраординарные меры. Губернатор напомнил, что еще в 2017 году со шведской компанией проводились переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU