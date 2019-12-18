В Перми одобрили перераспределение расходов городского бюджета

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-18T10:33:59+03:00

Депутаты гордумы поддержали проект о внесении изменений в бюджет города на 2019-2021 годы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Перми представили проект перераспределения бюджета города на 2019 - 2021 годы. Заместитель главы администрации Вара Титяпкина отметила, что перераспределяются средства в объеме 116 миллионов рублей.

Около 34,8 миллионов рублей будет выделено на выполнение Указов Президента РФ. В частности увеличение зарплаты работников учреждений культуры и дополнительного образования.

На содержание сетей наружного освещения муниципальным предприятием «Горсвет» будет направлено 34 миллионов рублей, средства в объеме 19,4 миллионов рублей выделены на содержание жилья и оказание социальной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилье, 10,4 миллионов рублей – на увеличение финансирования учреждений спорта.

Депутаты гордумы поддержали проект о внесении изменений в бюджет города на 2019-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU