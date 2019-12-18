Жителя Прикамья задержали за незаконный оборот наркотиков
В Пермском крае 28-летний жителя Краснокамска предстанет перед судом за распространение наркотиков. Его обвиняют в четырех преступлениях.
Мужчину задержали в сентябре 2019 года. Сотрудники полиции изъяли у него 2 свертка с N-метилэфедроном общей массой более одного грамма. Полицейские провели обыск дома у задержанного и на прилегающей территории в деревянном строении нашли еще 29 свертков с запрещенным веществом.
Жителя Прикамья задержали за незаконный оборот наркотиков.
Часть наркотиков он уже разложил по тайникам в Краснокамске. Сотрудники полиции со слов задержанного обнаружили все тайники и изъяли наркотики. Вещества молодой человек получал через интернет-магазин.
В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период следствия. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU