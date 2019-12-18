СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-18T10:20:23+03:00

Вещества молодой человек получал через интернет-магазин. Фото: стоп-кадр с видео ГУ МВД по Пермскому краю

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В Пермском крае 28-летний жителя Краснокамска предстанет перед судом за распространение наркотиков. Его обвиняют в четырех преступлениях.

Мужчину задержали в сентябре 2019 года. Сотрудники полиции изъяли у него 2 свертка с N-метилэфедроном общей массой более одного грамма. Полицейские провели обыск дома у задержанного и на прилегающей территории в деревянном строении нашли еще 29 свертков с запрещенным веществом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/750322" frameborder="0"></iframe> Жителя Прикамья задержали за незаконный оборот наркотиков.

Часть наркотиков он уже разложил по тайникам в Краснокамске. Сотрудники полиции со слов задержанного обнаружили все тайники и изъяли наркотики. Вещества молодой человек получал через интернет-магазин.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период следствия. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU