2019-12-18T09:58:24+03:00
Общество

В Перми принят порядок заключения соглашения между муниципалитетом и застройщиками

Его утвердили во втором чтении
Лилия Абибулаева
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В результате обсуждения в документ были внесены измененияВ результате обсуждения в документ были внесены измененияФото: Василий Вахрин
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В Перми утвердили порядок заключения соглашения между муниципалитетом и застройщиками для строительства соцобъектов. Для подготовки документа ко второму чтению была создана специальная рабочая группа из числа специалистов городской и краевой администраций, представителей строительного сообщества, прокуратуры и депутатов гордумы. В результате обсуждения наряду с уточняющими и редакционными правками в порядок внесен ряд изменений.

В новой редакции предусмотрена территориальная привязка строящихся объектов к жилью, которое планирует возвести застройщик. Школы и детские сады теперь будут строить там, где планируется возвести жилой дом. Документом также предусмотрена возможность размещения детских садов во встроенно-пристроенных помещениях будущего жилого дома. Вместимость такого социального объекта должна составлять не менее 150 мест. Если же мест все равно будет не хватать, то застройщику предложат профинансировать недостающее количество мест.

Также изменился механизм финансирования строительства детских садов и школ.

– В ходе обсуждения членам рабочей группы удалось услышать друг друга, сблизить позиции и принять сбалансированные решения. Первоначальная редакция документа претерпела серьезные изменения, считаю, что сегодня документ был подготовлен к рассмотрению во втором чтении, – прокомментировал депутат Алексей Демкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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