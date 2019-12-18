Чтобы зазвать «Икею», в Прикамье готовы на экстраординарные меры

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-18T09:52:15+03:00

Но шведская компания пока не спешит в Пермь

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- Мы по-прежнему рады были бы видеть у нас «Икею», готовы были бы пойти на экстраординарные меры и в ручном режиме попытаться подыскать земельные участки, - рассказал во время прямого эфира губернатор Максим Решетников. – Мы что только не готовы были бы сделать, чтобы пришла «Икея», но «Икея» не хочет.

Губернатор напомнил, что еще в 2017 году со шведской компанией проводились переговоры.

- Я выходил на крупных руководителей магазина, пользуясь связями по предыдущему периоду работы, но не удалось уговорить их зайти в Пермь. Они решили приостановить развитие в России.

Сообщения о том, что глобальный торговый центр вот-вот будет построен, появлялись чуть ли не ежегодно, начиная с 2002 года. В 2016 году представителям шведской корпорации понравилась площадка в микрорайоне Ива рядом с Восточным и компания «Девелопмент-Юг» готова была ее уступить. Но сделка так и не состоялась - шведы заявили, что из-за падающих продаж переносят сроки возведения «Икеи» в Перми на 2020-2023 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU