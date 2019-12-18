В Перми ищут мужчину, который напал на женщину около ночного клуба

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-18T09:26:41+03:00

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- Опознайте мужчину по фотографии. Он напал на мою жену около клуба «Шейк», - написал в социальных сетях пермяк. - Она попала в больницу с переломом носа и черепно-мозговой травмой.

Житель Перми просит помочь установить личность неизвестного мужчины, который напал на его жену. ЧП произошло в ночь с пятницы на субботу в Ленинском районе. Самого же пермяка ослепили газовым баллончиком и ограбили.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что сейчас проводится проверка.

- 14 декабря в отдел полиции Ленинского района Перми поступило заявление от местной жительницы о том, что около 07.00 в субботу в одном из клубов неизвестные нанесли телесные повреждения ей и ее мужу, отобрали личное имущество. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU