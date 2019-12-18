В Перми временно закроют движение по улице Ласьвенской

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-18T09:14:13+03:00

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В Перми в среду, 18 декабря, в 9:00 начали ремонтировать улицу Ласьвенскую. В связи с ремонтными работами движение по улице будет закрыто.

Улица будет перекрыта на участке от улицы Охотников до улицы Богдана Хмельницкого. В связи с ремонтом изменится движение общественного транспорта.

Так, движение автобусных маршрутов №20 «Микрорайон Новый Крым – Драмтеатр», №7т «Микрорайон Новый Крым – Центральный рынок», №8т «Микрорайон Новый Крым – Станция Нижняя Курья» будет организовано в объезд: в направлении микрорайона Новый Крым по улицам Ласьвинской, Охотников, Петрозаводской, Богдана Хмельницкого, Ласьвинской и далее по маршрутам следования; в обратном направлении по улицам Ласьвинской, Богдана Хмельницкого, Дубовской, Охотников, Ласьвинской и далее по маршрутам следования без изменения остановочных пунктов в оба направления.

ИСТОЧНИК KP.RU