В Перми ночью произошел пожар в детской больнице

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-18T08:02:54+03:00

Во время ЧП никто не пострадал. Фото: Подслушано Пермь.

По предварительной информации, это был поджог

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В Перми в ночь с 17 на 18 декабря загорелась детская клиническая больница. О пожаре сообщили в социальных сетях.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в здании загорелся мусоропровод. На момент ЧП в больнице находились 66 детей, 65 взрослых и 8 человек персонала. На место выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.

- Пацаны решили поджечь сигарету и выкинуть с 5 этажа вниз по мусоропроводу, в итоги бак загорелся и пошел ужасный угарный газ, эвакуации не было, все быстро потушили, - написали очевидцы ЧП.

В больнице не сработали датчики пожарной безопасности. Пациенты сами вызвали пожарных. Пострадавших во время ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU