В Перми ночью произошел пожар в детской больнице
В Перми в ночь с 17 на 18 декабря загорелась детская клиническая больница. О пожаре сообщили в социальных сетях.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в здании загорелся мусоропровод. На момент ЧП в больнице находились 66 детей, 65 взрослых и 8 человек персонала. На место выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.
- Пацаны решили поджечь сигарету и выкинуть с 5 этажа вниз по мусоропроводу, в итоги бак загорелся и пошел ужасный угарный газ, эвакуации не было, все быстро потушили, - написали очевидцы ЧП.
В больнице не сработали датчики пожарной безопасности. Пациенты сами вызвали пожарных. Пострадавших во время ЧП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU