2019-12-18T07:31:56+03:00
Происшествия

В Перми в детском саду 5-летний мальчик получил травму

Малыша отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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В детский сад вызвали сотрудников «скорой помощи».В детский сад вызвали сотрудников «скорой помощи».Фото: Василий Вахрин
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил, что вечером 17 декабря в детском саду ребенок получил травму.

Известно, что травмировался 5-летний мальчик во время игры. В детский сад вызвали сотрудников «скорой помощи». Малыша осмотрели и отвезли стоматологическую поликлинику №4. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в детском садике 5-летний мальчик получил травму головы. Родители забрали сына домой, а живут они по соседству с садиком на улице Самолетной, и уже из дома вызвали «скорую помощь». Полицию родители вызывать не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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