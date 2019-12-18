В Прикамье наказали и.о. руководителя регионального министерства ЖКХ

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-18T07:01:09+03:00

Он должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей

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Прокуратура Пермского края проверила, как Министерство ЖКХ исполняет требования законодательства по обеспечиванию граждан качественным функционированием систем теплоснабжения.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, среди которых затягивание перечислений денежных средств в бюджет муниципальных образований. В результате проверки в отношении и.о. руководителя министерства возбуждено дело об административном нарушении. Исполняющий обязанности министра ЖКХ признан виновным и наказан административным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми по делу о строительстве зоопарка задержали бывшего начальника краевого УКСа. Дмитрий Левинский проходил свидетелем по делу о хищении бюджетных средств при строительстве зоопарка в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU