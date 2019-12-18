2019-12-18T06:36:17+03:00
Общество

К строительству гостиничного комплекса на месте ДК «Телта» приступят в 2020 году

Проектом отеля заинтересовали крупные гостиничные бренды
Лилия Абибулаева
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На его строительство планируют потратить 1,501 миллиард рублейНа его строительство планируют потратить 1,501 миллиард рублейФото: Василий Вахрин
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В Перми представили проект нового гостиничного комплекса на месте ДК «Телта». Об объеме инвестиций и сроках строительства рассказал генеральный директор «UDS group» Алексей Чулкин.

Издание «Business Class» сообщает о том, что компания планирует приступить к строительству уже в следующем году, а первый квартал гостиницы планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Проект пермской гостиницы заинтересовал несколько крупных брендов, среди которых Park Inn, Ramada, Hilton Garden Inn, Novotel, Mercure.

По информации издания, многофункциональный гостиничный комплекс на 130 номеров окупит себя через 14 лет. На его строительство планируют потратить 1,501 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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