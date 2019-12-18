В Перми мужчина ударил сестру стаканом по голове

СЕГОДНЯ 06:24 2019-12-18T06:24:20+03:00

Ранее он был судим за кражу. Фото: Василий Вахрин

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Полиция задержала 25-летнего пермяка за причинение тяжкого вреда здоровью своей сестре.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что молодые люди вместе выпивали. Между родственниками возник конфликт. Молодой человек схватил со стола стакан и сильной ударил им сестру по голове. 30-летняя женщина получила серьезные травмы.

Потерпевшую отправили в больницу с тяжелыми травмами. Ее брата задержали. Оказалось, что это не первое преступление в жизни парня. Ранее он был судим за кражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят сотрудника леспромхоза за смерть работника на производстве

ИСТОЧНИК KP.RU