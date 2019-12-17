Ситуацию с пермским крематорием в мэрии назвали провалом года

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-17T19:33:10+03:00

Пермский крематорий не могут построить уже много лет. Фото: Википедия.

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Пермский долгострой – недостроенный крематорий на кладбище «Восточное» - оказался в центре внимания во время обсуждения бюджета Перми на предстоящий год. Городским властям так и не удалось привлечь для завершения его строительства частного инвестора на условиях концессии.

Ранее глава города заявлял, что если такой инвестор до конца года не будет найден, то стройку придется продолжить за счет городского бюджета.

- Для нас был весьма болезненным неуспех по строительству крематория и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования этого объекта, – заявил на заседании Пермской городской думы заместитель главы города Виктор Агеев.

Как сообщает издание «Bussines Class», в 2014 году была возведена коробка здания крематория, проведены все необходимые коммуникации и построены инфраструктурные объекты. После в мэрии сообщили, что в связи с ограниченностью бюджета принято решение о привлечении инвестиционных средств. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен в марте 2018 года. Единственным участником выступило ООО «ТД Пушкарский». Однако горадминистрация не стала заключать соглашение из-за отсутствия банковской гарантии у этой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU