«Детские площадки как на набережной Камы должны быть в каждом районе Перми»

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-17T18:59:37+03:00

Об этом заявил губернатор во время прямого эфира

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- Замечательно, что у нас появилась такая детская площадка с хорошим покрытием на набережной Камы, - заявил во время прямого эфира губернатор Пермского края Максим Решетников, отвечая на вопрос журналиста «КП». - Плохо, что она только одна. В каждом дворе строительство таких площадок муниципалитету, конечно, не потянуть. Но считаю, что они должны быть во всех районах города, особенно в отдаленных. Нужно также открывать квартальные спортивные площадки.

Куда могут люди обратиться с просьбой открыть такую площадку?

- Нужно «терзать» глав района, ТОСы, депутатов, - ответил Максим Решетников. – Деньги на благоустройство города заложены, и финансирование в следующем году будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU