2019-12-17T18:59:37+03:00
Общество

«Детские площадки как на набережной Камы должны быть в каждом районе Перми»

Об этом заявил губернатор во время прямого эфира
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Максим Решетников ответил на вопросы прикамцев.Максим Решетников ответил на вопросы прикамцев.Фото: Андрей МАТЛИН
Изменить размер текста:

- Замечательно, что у нас появилась такая детская площадка с хорошим покрытием на набережной Камы, - заявил во время прямого эфира губернатор Пермского края Максим Решетников, отвечая на вопрос журналиста «КП». - Плохо, что она только одна. В каждом дворе строительство таких площадок муниципалитету, конечно, не потянуть. Но считаю, что они должны быть во всех районах города, особенно в отдаленных. Нужно также открывать квартальные спортивные площадки.

Куда могут люди обратиться с просьбой открыть такую площадку?

- Нужно «терзать» глав района, ТОСы, депутатов, - ответил Максим Решетников. – Деньги на благоустройство города заложены, и финансирование в следующем году будет увеличено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуацию с пермским крематорием в мэрии назвали провалом года
«Детские площадки как на набережной Камы должны быть в каждом районе Перми»
Губернатор Прикамья Максим Решетников предложил 31 декабря отпустить женщин домой пораньше
В Перми на месте ДК «Телта» возведут четырехзвездочный отель
В Перми в результате ДТП пострадали женщина и 5-летний ребенок
В Прикамье осудят сотрудника леспромхоза за смерть работника на производстве
В 2019 году в Перми начали комплексно ремонтировать знаковые скверы и проектировать новые
По поручению мэра глава Дзержинского района проверил состояние тротуаров и дорог
В Прикамье мужчина целый месяц насиловал девочку
В Прикамье остановлены поиски двух пропавших школьниц
В ДТП на улице Соликамской в Перми пострадали два человека
В Пермском районе закончилось строительство детского сада на 350 мест
Глава Индустриального проверил состояние тротуаров и дорог
"Машина перевернулась и вылетела на обочину". В Перми произошло страшное ДТП
«Хотели поздравить с Новым годом». Стали известны подробности о мужчинах, которые устроили стрельбу у пермского клуба
"Уехал на машине по делам и не вернулся". В Перми при странных обстоятельствах пропал мужчина