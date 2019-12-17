«Детские площадки как на набережной Камы должны быть в каждом районе Перми»
- Замечательно, что у нас появилась такая детская площадка с хорошим покрытием на набережной Камы, - заявил во время прямого эфира губернатор Пермского края Максим Решетников, отвечая на вопрос журналиста «КП». - Плохо, что она только одна. В каждом дворе строительство таких площадок муниципалитету, конечно, не потянуть. Но считаю, что они должны быть во всех районах города, особенно в отдаленных. Нужно также открывать квартальные спортивные площадки.
Куда могут люди обратиться с просьбой открыть такую площадку?
- Нужно «терзать» глав района, ТОСы, депутатов, - ответил Максим Решетников. – Деньги на благоустройство города заложены, и финансирование в следующем году будет увеличено.
ИСТОЧНИК KP.RU