2019-12-17T17:42:03+03:00
Общество

Губернатор Прикамья Максим Решетников предложил 31 декабря отпустить женщин домой пораньше

Сам он так и собирается поступить
Андрей МАТЛИН
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Скриншот прямого эфира.Скриншот прямого эфира.Фото: Андрей МАТЛИН
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Во время прямого эфира губернатора в Instagram Максиму Решетникову поступил вопрос: не собирается ли он сделать 31 декабря выходным днем?

- Это сфера ответственности федеральных законодателей, - объяснил он. – Со своей стороны я могу сделать выходной только для краевых чиновников, но не считаю это целесообразным. В бюджетных организациях руководители могут подумать над тем, чтобы, например, отпустить женщин домой хотя бы пораньше. Лично я так и собираюсь поступить в отношении сотрудниц секретариата. Мы вполне можем взять на себя часть их работы.

На вопрос, не слишком ли много выделяется в Перми денег на празднование Нового года – 75 миллионов рублей, губернатор ответил, что город в праздники должен быть красивым и радовать пермяков и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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