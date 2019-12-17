Губернатор Прикамья Максим Решетников предложил 31 декабря отпустить женщин домой пораньше
Во время прямого эфира губернатора в Instagram Максиму Решетникову поступил вопрос: не собирается ли он сделать 31 декабря выходным днем?
- Это сфера ответственности федеральных законодателей, - объяснил он. – Со своей стороны я могу сделать выходной только для краевых чиновников, но не считаю это целесообразным. В бюджетных организациях руководители могут подумать над тем, чтобы, например, отпустить женщин домой хотя бы пораньше. Лично я так и собираюсь поступить в отношении сотрудниц секретариата. Мы вполне можем взять на себя часть их работы.
На вопрос, не слишком ли много выделяется в Перми денег на празднование Нового года – 75 миллионов рублей, губернатор ответил, что город в праздники должен быть красивым и радовать пермяков и гостей города.
ИСТОЧНИК KP.RU