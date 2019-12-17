2019-12-17T16:36:01+03:00
Общество

В Перми на месте ДК «Телта» возведут четырехзвездочный отель

Начаты переговоры с крупнейшими мировыми брендами
Андрей МАТЛИН
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Так будет выглядеть новая гостиница. Фото: сайт правительства ПК.Так будет выглядеть новая гостиница. Фото: сайт правительства ПК.
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Проекту строительству гостиницы в Перми на месте бывшего ДК «Телта» сегодня на Совете по предпринимательству Пермского края присвоили статус приоритетного инвестиционного проекта.

Это означает, что инициатору проекта – «УДС Групп» не придется участвовать в торгах на получение земельного участка на улице Окулова, 14, где планируется возведение гостиничного комплекса не менее 4 звезд.

Как сообщил генеральный директор «УДС Групп» Алексей Чулкин, что сейчас ведутся переговоры с крупнейшими мировыми брендами, такими как Hilton, Park Inn, Novotel и другими. Создание проекта позволит создать около 100 новых рабочих мест. Гостиничный комплекс предполагается возвести в 2023 году, в следующем году будет разработан проект, строительство может быть начато уже через год. Предполагаемый объем инвестиций составляет 1,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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