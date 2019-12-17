В Перми в результате ДТП пострадали женщина и 5-летний ребенок
В Перми произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Авария произошла 12 декабря в Кировском районе.
В ГИБДД по Перми сообщили о том, что по предварительной информации, 37-летний водитель «Рено» на перекрестке при повороте налево столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии пострадали пассажиры иномарки. 31-летней женщине и ее 5-летнему сыну потребовалась помощь враче. Их осмотрели и рекомендовали амбулаторное лечение.
В момент ДТП ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве, что позволило минимизировать последствия ДТП. По фактам ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU