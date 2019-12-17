В Прикамье осудят сотрудника леспромхоза за смерть работника на производстве

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-17T14:54:21+03:00

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: Василий Вахрин

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В Лысьве перед судом предстанет сотрудник леспрохоза, из-за халатности которого погиб рабочий.

Следователи выяснили, что мастер погрузки АО Кыновской леспромхоз допустил до работ по погрузке лесоматериалами железнодорожных платформ гидроманипулятором работников, у которых не было ни профессиональной подготовки, ни состояния здоровья для этой работы. В результате при выполнении работ, один из работников встал на бревна на высоте около 2.5 метров и упал с высоты на землю. Во время падения он получил серьезные травмы и скончался на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU