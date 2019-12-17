2019-12-17T14:41:13+03:00
Общество

В 2019 году в Перми начали комплексно ремонтировать знаковые скверы и проектировать новые

В течение трех лет планируют благоустроить еще 50 парков
Лилия Абибулаева
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Особое внимание уделяют озеленению территорий. Фото: администрация ПермиОсобое внимание уделяют озеленению территорий. Фото: администрация Перми
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В Перми подвели итоги благоустройству парков и скверов города. В уходящем году в Перми начали активно благоустраивать и ремонтировать скверы.

Работу планируют продолжить. Так, до 2023 года в планах благоустроить около 50 парков. В этом году разработаны проекты 15 из них. Это, например, сквер Уральских добровольцев, площадь у гостиницы «Урал», парк на улице Макаренко и другие, в том числе в отдаленных районах города.

В этом году отремонтированы сквер им. Олега Новоселова, бульвар по улице Маяковского, сквер по проспекту Парковый, 66, а также бульвар по улице Геологов, Театральный сад, сквер у ДК «Урал», сквер у ДК им. Чехова, сквер у ДК Кирова и ряд других объектов.

Особое внимание уделяют озеленению территорий. В этом году в городских парках и скверах, а также вдоль улично-дорожной сети во всех районах города высажено порядка 14 тысяч молодых деревьев и кустарников.

Сейчас количество мест отдыха в Перми составляет 105. К 2023 году их число планируется увеличить до 113. Места отдыха должны быть комфортными и удобными для разных групп населения. Поэтому при реализации работ по благоустройству должно быть предусмотрено многофункциональное зонирование территории: зоны для проведения массовых мероприятий, культурно-просветительские зоны, спортивные зоны, зоны отдыха и прогулок, игровые зоны. При этом парки и скверы должны подходить для круглогодичного использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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