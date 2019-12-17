По поручению мэра глава Дзержинского района проверил состояние тротуаров и дорог
Александр Стяжкин совместно с замдиректора МКУ «Благоустройство Дзержинского района» Александром Кетовым проверил состояние тротуаров в микрорайоне Заостровка.
- По улице Маяковского мы прошли пешком до сквера, а в обратном направлении по внутридворовым проездам и тротуару вдоль школы №34. Серьезных замечаний к работе подрядчика не было, - отметил глава района.
Вопросы у Александра Стяжкина возникли по содержанию территорий хозяйствующих субъектов и по содержанию придомовых территорий управляющими организациям у меня возникли вопросы. Территория рядом с местными магазинами была покрыта льдом.
Глава города поручил усилить контроль и принять меры по устранению нарушений в кратчайшие сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU