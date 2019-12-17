2019-12-17T14:43:08+03:00
Общество

По поручению мэра глава Дзержинского района проверил состояние тротуаров и дорог

На рейд он вышел вместе с замдиректора МКУ "Благоустройство Дзержинского района"
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В основном глава района остался доволен работой подрядчика. Фото: Instagram @ styazhkin_aleksandВ основном глава района остался доволен работой подрядчика. Фото: Instagram @ styazhkin_aleksand
Изменить размер текста:

Александр Стяжкин совместно с замдиректора МКУ «Благоустройство Дзержинского района» Александром Кетовым проверил состояние тротуаров в микрорайоне Заостровка.

- По улице Маяковского мы прошли пешком до сквера, а в обратном направлении по внутридворовым проездам и тротуару вдоль школы №34. Серьезных замечаний к работе подрядчика не было, - отметил глава района.

Вопросы у Александра Стяжкина возникли по содержанию территорий хозяйствующих субъектов и по содержанию придомовых территорий управляющими организациям у меня возникли вопросы. Территория рядом с местными магазинами была покрыта льдом.

Глава города поручил усилить контроль и принять меры по устранению нарушений в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24