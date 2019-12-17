В Прикамье остановлены поиски двух пропавших школьниц
В Соликамске в понедельник, 16 декабря, из школы домой не вернулись две девочки. 14-летние школьницы никогда не пропадали и родители забили тревогу, обратились в полицию и в социальные сети. На связь девочки не выходили, страницы в социальных сетях были удалены.
В среду, 17 декабря, в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что дети найдены. Их обнаружили в одном из торговых центров города. Школьницы живых и здоровых передали родителям.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при странных обстоятельствах пропал мужчина. 44-летний мужчина пропал 6 декабря. Он уехал из дома в Кировском районе Перми на автомобиле «Тойота Хайлендер» белого цвета
ИСТОЧНИК KP.RU